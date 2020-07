La Lilt acquista un macchinario per l'ospedale grazie alla donazione di Tiziano Ferro (Di mercoledì 29 luglio 2020) grazie alla generosità di Tiziano Ferro che ha devoluto alla Lilt di Latina parte del suo cachet per la partecipazione al Festival di Sanremo è stata utilizzata per l'acquisto di un audio-... Leggi su latinatoday

Ultime Notizie dalla rete : Lilt acquista La Lilt acquista un macchinario per l'ospedale grazie alla donazione di Tiziano Ferro LatinaToday Calabria LiltRoad 3: tre fitwalker in cammino per la prevenzione oncologica

Sulle strade della Calabria torna l’impresa tra sport e salute tutta al femminile, compiuta da tre istruttrici di Fitwalking, per promuovere la prevenzione oncologica. Per il terzo anno consecutivo in ...

Fondazione Aquila per lo Sport Trentino, i 3 vincitori del bando

Il progetto della Coop Samuele intende promuovere uno spazio di acquisto solidale con ordini online e consegne ... la pluralità delle partnership e la potenziale replicabilità. Il progetto della LILT, ...

Sulle strade della Calabria torna l’impresa tra sport e salute tutta al femminile, compiuta da tre istruttrici di Fitwalking, per promuovere la prevenzione oncologica. Per il terzo anno consecutivo in ...Il progetto della Coop Samuele intende promuovere uno spazio di acquisto solidale con ordini online e consegne ... la pluralità delle partnership e la potenziale replicabilità. Il progetto della LILT, ...