La Lega in Campania cresce: arriva Angela Russo, imprenditrice napoletana (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’imprenditrice napoletana, Angela Russo, già assessore presso la I Municipalità del Comune di Napoli, aderisce ufficialmente alla Lega. A darne notizia il segretario regionale Nicola Molteni e il Coordinatore provinciale di Napoli, Vincenzo Catapano. “Allarghiamo e rafforziamo la squadra della Lega”, dice Molteni, “con l’ingresso di un’imprenditrice forte e capace. Benvenuta ad Angela Russo, un ingresso di qualità”. “Benvenuta ad Angela Russo, donna caparbia e grintosa”, aggiunge Catapano, “una professionista capace. Il suo ingresso rende la ... Leggi su anteprima24

Dopo una lunga, intensa e tormentata stagione, per la Salernitana è arrivato il momento della verità. Dopo moltissimi anni i granata si giocheranno l’accesso ai play-off per andare in Serie A, in un d ...

Caserta dice addio alla Serie A1

CASERTA- Un lunghissimo ed accorato comunicato stampa ha sancito la definitiva rinuncia della Volalto 2.0 Caserta alla battaglia per essere riammessa in A1 femminile. Dopo l’esclusione da parte della ...

