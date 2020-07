La Lazio sogna Silva. Immobile cerca il record (Di mercoledì 29 luglio 2020) ROMA - La Lazio sogna David Silva , il diesse Tare vorrebbe ripetere un colpo alla Klose e per questo starebbe puntando al fantasista spagnolo che ha da poco annunciato di aver chiuso la sua ... Leggi su corrieredellosport

Nonostante lo Scudetto sia un sogno ufficialmente sfumato, la stagione della Lazio ha ancora qualcosa da dire: in particolare quella di Ciro Immobile che, più di ogni altro compagno, ha enormi stimoli ...