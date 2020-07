La Juventus riabbraccia Pirlo, allenerà l'Under 23: a breve l'annuncio ufficiale (Di mercoledì 29 luglio 2020) Fabio Pecchia ha lasciato la guida tecnica della Juventus Under 23. L'annata dell'ex centrocampista è stata positiva considerando la vittoria della Coppa Italia di Serie C e il raggiungimento dei quarti di finale dei playoff per la promozione in B. Al suo posto una vecchia conoscenza della Juventus e, in generale, del calcio italiano. Il riferimento è ad Andrea Pirlo. L'ex centrocampista ha raggiunto l'accordo totale con la Juventus e nelle prossime ore potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale.... Leggi su 90min

Ultime Notizie dalla rete : Juventus riabbraccia La Juve riabbraccia Pirlo dopo 5 anni: allenerà l’Under 23 bianconera La Stampa La Juventus riabbraccia Pirlo, allenerà l'Under 23: a breve l'annuncio ufficiale

Fabio Pecchia ha lasciato la guida tecnica della Juventus Under 23. L' ...

Fonseca riabbraccia Zaniolo: "È entrato bene. Lui e Pellegrini non li vendiamo”

Il post di Nicolò Zaniolo, la storia Instagram del giocatore, che forse cancella le discussioni sul futuro del talento romanista. Nicolò Zaniolo, dopo un post criptico, ha voluto cancellare ogni discu ...

Fabio Pecchia ha lasciato la guida tecnica della Juventus Under 23. L' ...Il post di Nicolò Zaniolo, la storia Instagram del giocatore, che forse cancella le discussioni sul futuro del talento romanista. Nicolò Zaniolo, dopo un post criptico, ha voluto cancellare ogni discu ...