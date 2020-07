La Juve cade a Cagliari, la Roma conquista il 5° posto (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma (ITALPRESS) – La Juventus campione d'Italia cade a Cagliari. Alla Sardegna Arena, la squadra di Sarri cede l'intera posta in palio agli uomini di Zenga che tornano alla vittoria dopo 8 gare senza successo ed appena 4 punti. Decisive le reti nel primo tempo di Gagliano e Simeone. La Roma vince in casa del Torino conquistando matematicamente il 5° posto in classifica e la fase a gironi dell'Europa League obbligando il Milan al sesto posto. Eppure i capitolini erano passati in svantaggio riuscendo a ribaltare la situazione: Berenguer aveva firmato il vantaggio granata, quindi è arrivato il pari di Dzeko e poi Smalling ha firmato la rete del sorpasso. Tutto nel primo tempo. Nella ripresa, tris di Diawara su rigore, poi Singo ha provato ... Leggi su liberoquotidiano

