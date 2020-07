"La guida salviniana è l'esatto contrario del mio stile". Brutto colpo per Berlusconi: chi è l'ultima big a lasciare Forza Italia (Di mercoledì 29 luglio 2020) Quello che pareva essere solo un rumors si è rivelato realtà. Sandra Lonardo, moglie di Clemente Mastella, lascia Forza Italia e aderisce al Gruppo Misto. Ad annunciarlo lei stessa in una lettera indirizzata al presidente del Senato, Elisabetta Casellati. Nella missiva la Lonardo ha spiegato che "la guida salviniana si è imposta negli ultimi tempi in questa coalizione è l'esatto contrario del mio stile, del mio modo di pensare, della mia tradizione culturale e politica". E ancora: "Una decisione non semplice, che darà adito a valutazioni disparate, alcune sincere, altre interessate. L'emergenza che vive il ... Leggi su liberoquotidiano

Libero_official : Sandra Lonardo, moglie di Clemente Mastella, ufficializza l'addio a Silvio #Berlusconi: 'So che tutto questo porter… - Stefano_Lupus : RT @ultimenotizie: Sen. #Lonardo: 'Signora Presidente, la prego di prendere atto che, da questo momento, lascio il Gruppo di #ForzaItalia e… - GabryContessa : ??destra compatta eh 'la guida salviniana che s'è imposta negli ultimi tempi in questa coalizione è l’esatto contra… - mp_0911_ : RT @ultimenotizie: Sen. #Lonardo: 'Signora Presidente, la prego di prendere atto che, da questo momento, lascio il Gruppo di #ForzaItalia e… - GiangioTheGlide : RT @ultimenotizie: Sen. #Lonardo: 'Signora Presidente, la prego di prendere atto che, da questo momento, lascio il Gruppo di #ForzaItalia e… -

Ultime Notizie dalla rete : guida salviniana Sandra Lonardo saluta Forza Italia: non accetto la guida salviniana Nuova Irpinia Senato, anche Sandra Lonardo lascia Forza Italia per il gruppo Misto: “Questa deriva salviniana non è nel mio stile”

La senatrice ha motivato la sua decisione spiegando che “la guida salviniana che si è imposta negli ultimi tempi in questa coalizione è l’esatto contrario del mio stile, del mio modo di pensare, della ...

Lonardo - Io incompatibile con la guida Salvini. Lascio Forza Italia

La guida Salviniana che si è imposta negli ultimi tempi in questa coalizione è l’esatto contrario del mio stile, del mio modo di pensare, della mia tradizione culturale e politica. Ho provato a ...

La senatrice ha motivato la sua decisione spiegando che “la guida salviniana che si è imposta negli ultimi tempi in questa coalizione è l’esatto contrario del mio stile, del mio modo di pensare, della ...La guida Salviniana che si è imposta negli ultimi tempi in questa coalizione è l’esatto contrario del mio stile, del mio modo di pensare, della mia tradizione culturale e politica. Ho provato a ...