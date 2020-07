La Guardia costiera libica spara: 3 morti La sinistra: Uccisi con i proiettili italiani (Di mercoledì 29 luglio 2020) Mario Landi «Sono tre i migranti Uccisi dopo esser stati fatti sbarcare a Khums, in Libia». Flavio Di Giacomo dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, Oim, ufficializza la terza vittima ... Leggi su leggo

lauraboldrini : La Guardia Costiera libica, per bloccare a terra i migranti intercettati in mare, gli spara. Ne uccide 3 e ne fer… - emergency_ong : Stanotte la #guardiacostieralibica ha sparato sui #migranti che aveva appena riportato in #Libia: due persone sono… - makkox : un vecchio post del Post per non cascare dalle nuvole - nchesenso : RT @Monicanpl: La Guardia costiera libica e i migranti. Chissà cosa pensa chi è convinto che a fare del male siano le ong, per qualcuno l’a… - comeH2O : RT @RescueMed: Quanti soldi l'Italia dà alla Libia? Dal 2017 sono 784,3 milioni di euro. Quante vite si sarebbero potute salvare con corri… -