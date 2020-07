La Fifa approva il piano Marshall: 1,5 miliardi di dollari per aiutare il mondo del calcio (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il consiglio di presidenza della Fifa ha approvato il “piano Marshall” per aiutare il mondo del calcio che sta attraversando una crisi finanziaria dovuta alla pandemia di Covid-19. Il piano prevede che 1,5 miliardi di dollari saranno disponibili per la comunità calcistica incluso il calcio professionistico maschile, femminile e giovanile, attraverso un sistema di sovvenzioni e prestiti combinati in base a rigorosi requisiti di conformità. Ogni federazione beneficerà di un sussidio da 1 milione di dollari e altri 500.000 specifici per il calcio femminile. “Questo piano è un esempio della solidarietà e ... Leggi su sportface

