La festa del negazionista di COVID-19 che fa ammalare tutta la sua famiglia e morire la suocera (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tony Green, 43 anni di Dallas, e il suo compagno hanno organizzato una festa il 13 giugno per una dozzina di membri della famiglia tra cui il suocero Rafael Ceja, la nonna e le sorelle del suo compagno perché consideravano l’emergenza Coronavirus una “scamdemic” e COVID-19 una bufala. In pochi giorni tutti i partecipanti alla festa si sono ammalati, lui è stato ricoverato in ospedale e la nonna è morta. Il negazionista di COVID-19 che vede ammalarsi tutta la famiglia e morire la nonna La storia l’ha raccontata lui stesso a Dallas Voice: nei mesi dell’emergenza l’uomo, che è un seguace di Trump, ha violato tutte le regole del lockdown: “Credevo che il virus fosse una ... Leggi su nextquotidiano

Capezzone : Al Senato spettacolo allucinante e allucinogeno: Marcucci parla di “giornata di festa” (lo dica alle imprese sull’o… - LaStampa : India: in vista della festa musulmana “del sacrificio” il Gujarat vieta l’uccisione di animali in pubblico… - DVDSCT : @uelves123 @Diesira3 @damiano755 @GianzDav @MAKEFREEUS @pbiagiola @luca_vota @mario_guermandi @buch_1977… - AngelaBoffa69_ : RT @ChiodiDonatella: LA FESTA, BARBARA, DEI #MUSULMANI, SÌ. LA #MOVIDA DEGLI #ITALIANI, NO. #Assembramento lecito per loro. E fa incazzare… - LabValsusa : VOROMIE BIN A LE MONTAGNE ?? Il 2 agosto 2020 la 43° edizione della storica manifestazione si incontra con le celebr… -

Ultime Notizie dalla rete : festa del Torre Annunziata - Festa del 5 Agosto, cancellata la processione si "lavora" per una messa solenne al porto TorreSette Rugani compie 26 anni, gli auguri della Juventus: "Un anno particolare"

Quella di oggi è una festa speciale per Daniele Rugani ... e non certo per motivi calcistici. E allora, più forte del solito, giunga da parte di tutti noi l’augurio di trascorrere il più bel ...

Messina: un francobollo per la Vara. L’appello alla città

Il prossimo 15 agosto, come è ormai noto, non sarà possibile dare vita alla tradizionale processione della Vara per i divieti imposti dalle norme anti-Covid19. Per le medesime ragioni, l’appuntamento ...

Quella di oggi è una festa speciale per Daniele Rugani ... e non certo per motivi calcistici. E allora, più forte del solito, giunga da parte di tutti noi l’augurio di trascorrere il più bel ...Il prossimo 15 agosto, come è ormai noto, non sarà possibile dare vita alla tradizionale processione della Vara per i divieti imposti dalle norme anti-Covid19. Per le medesime ragioni, l’appuntamento ...