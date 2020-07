La criticano per “i tacchi a spillo e i pantaloni aderenti”: la parlamentare spiazza tutti indossando un sacco dell’immondizia (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nicolle Flint, del Partito liberale d’Australia, è stata attaccata da un giornalista (Peter Goers sul Sunday Mail) per il suo modo di vestire. “Mi ha criticata perché porto tacchi a spillo e pantaloni aderenti“, ha detto lei in un video pubblicato su Twitter. “Come donna in politica ho dovuto sopportare molte cose”, ha spiegato, elencando una serie di episodi in cui è stata vittima di offese e soprusi. Alla fine del filmato, Flint si è rivolta al giornalista e ha spiazzato tutti: “Cosa dovrebbe indossare una donna che fa politica, un sacco della spazzatura per soddisfare le sue parole immonde?”. L'articolo La criticano per “i tacchi a spillo e i ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : La criticano per “i tacchi a spillo e i pantaloni aderenti”: la parlamentare spiazza tutti indossando un sacco dell… - Noovyis : (La criticano per “i tacchi a spillo e i pantaloni aderenti”: la parlamentare spiazza tutti indossando un sacco del… - doluccia16 : @manuscod Per quanto mi riguarda, più lo criticano, più mi convincono a votarlo. - Chiedonoperme : RT @GiammarcoRubino: Ma quelli che oggi criticano ed insultano personalmente @AndreaBocelli sono quelli che fino a quattro mesi fa sostenev… - sonoilgrinch : RT @AnxietyJade89: @sonoilgrinch basterebbe un po' di empatia anche per gli altri che criticano o ne approfittano per vivere un attimo di d… -

Ultime Notizie dalla rete : criticano per La criticano per “i tacchi a spillo e i pantaloni aderenti”: la parlamentare spiazza tutti… Il Fatto Quotidiano Izzo sui social: “Anno complicato, godiamoci questa salvezza”. E i tifosi lo criticano

Arriva la matematica salvezza e non mancano i messaggi dei giocatori granata sui social, che comunque – in generale – scelgono di mantenere un profilo basso. Carrellata di foto dell’incontro per Tomas ...

Tifo per il Trani, i Veterani scelgono la Sly e si piazzeranno in tribuna inferiore: «Vogliamo essere, non apparire»

In seguito all'entusiasmo portato nella nostra città dal presidente Danilo Quarto ed il precedente scioglimento di alcuni gruppi ultras, si è pensato di creare un nuovo gruppo chiamato VETERANI. Il gr ...

Arriva la matematica salvezza e non mancano i messaggi dei giocatori granata sui social, che comunque – in generale – scelgono di mantenere un profilo basso. Carrellata di foto dell’incontro per Tomas ...In seguito all'entusiasmo portato nella nostra città dal presidente Danilo Quarto ed il precedente scioglimento di alcuni gruppi ultras, si è pensato di creare un nuovo gruppo chiamato VETERANI. Il gr ...