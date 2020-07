La cover di Stairway to Heaven di Bono e The Edge (Di mercoledì 29 luglio 2020) Bono e The Edge hanno reinterpretato in chiave acustica parte della leggendaria “Stairway to Heaven“ dei Led Zeppelin. La voce e la chitarra degli U2 hanno partecipato in collegamento ad una trasmissione televisiva irlandese e all’iniziativa “Songs From a Empty Room“, una raccolta fondi dedicata a tutte le persone che nell’ambito dello spettacolo non sono state in grado di lavorare in questi mesi a causa della pandemia di Covid-19. Oltre ad alla performance inattesa, Bono e The Edge hanno voluto donare una somma di 230.000 dollari alle associazioni Minding Creative Minds e all’associazione dei tecnici di palco irlandesi Hardship Fund. Come spiegato da Bono nel video, hanno scelto di suonare quella particolare canzone ... Leggi su linkiesta

Nelle ultime settimane gli U2 si sono concentrati sul lancio del loro canale su SiriusXM, ma Bono e the Edge hanno trovato un momento per registrare un omaggio per la crew che li accompagna da anni in ...

Gli U2 hanno pubblicato sui loro social network una versione del classicissimo dei Led Zeppelin “Stairway to Heaven” interpretata ieri sera per beneficenza. Nella giornata di oggi anche St. Vincent ha ...

