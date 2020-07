La Camera approva proroga a stato d’emergenza fino al 15 ottobre (Di mercoledì 29 luglio 2020) (Teleborsa) – Via libera dalla Camera alla risoluzione di maggioranza che proroga lo stato di emergenza per la crisi Covid-19 fino al 15 ottobre: il documento è stato approvato con 286 voti a favore, 221 contrari e 5 astenuti. Il voto di Montecitorio conferma quanto chiesto dal Senato nella giornata di martedìe arriva a seguito dell’intervento del premier Giuseppe Conte che ha ribadito la necessità della proroga, definendola “una scelta inevitabile, per certi aspetti obbligata, fondata su valutazioni squisitamente tecniche”. Conte ha poi ribattuto alle accuse delle opposizioni che hanno definito la proroga “liberticida” definendole “affermazioni gravi che non hanno nessuna ... Leggi su quifinanza

