La California punta ad avere più avvocati afroamericani: ecco come (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma, 29 lug – La Corte Suprema della California ha deciso di riservare corsie preferenziali ad afroamericani e latinos per l’accesso alle professioni forensi. Ma in che modo esattamente? Abbassando la soglia minima per essere ammessi. Di per sé verrebbe da pensare che questo cambiamento non favorisca nessuno, perché dover raggiungere un punteggio più basso per passare l’esame di ammissione non significa automaticamente agevolare tizio piuttosto che caio. In ogni caso, chiunque si cimenti con il test, dovrà comunque superare la soglia prevista. Tecnicamente dunque non dovremmo parlare di “corsie preferenziali” pensate ad hoc. I dati che non piacciono ai giudici Californiani Eppure, come spiegato in un esaustivo articolo del Los Angeles Times, l’obiettivo ... Leggi su ilprimatonazionale

