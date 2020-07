La Boschi delira: “Il Covid lo abbiamo portato noi italiani in Africa, non i migranti da noi” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il Covid? Non è colpa dei migranti, casomai di noi italiani. Casalino? Se fossi io al centro dello scandalo, i grillini già mi avrebbero fatto massacrare. Le mie foto a Ischia? Sono vittima degli odiatori… Maria Elena Boschi, in una lunga intervista al Corriere della Sera, si lascia andare a una serie di dichiarazioni difensive per provare a scrollarsi di dosso l’eco di polemiche e gossip sui quali si è abbattuta anche l’ira del suo pigmalione, Matteo Renzi. Il Covid? Per la Boschi gli italiani spaventano più degli immigrati “Tecnicamente il coronavirus è stato esportato dagli italiani in Africa con gli aerei e non da loro con i barconi. La narrazione di ... Leggi su secoloditalia

