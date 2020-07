Katia Ricciarelli scoppia in lacrime durante la sua rubrica a Io e Te. Diaco allibito: «Che succede?» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Katia Ricciarelli scoppia in lacrime durante la sua rubrica a Io e Te. Pierluigi Diaco allibito: «Che succede?». Oggi, la soprano ospite fissa del programma di Rai1 si è commossa durante la sua rubrica dedicata alle lettere d’amore del pubblico. Diaco legge a lettera di una figlia che non accetta che la mamma sola si possa fare una nuova vita con un compagno. Poi si rivolge a Katia Ricciarelli per la risposta, ma lei si commuove. «Mi viene da piangere – ammette la soprano -. Mi rivedo in questa storia. Da ragazza dissi a mia madre che se si fosse rifatta una vita non l’avrei mai perdonata. I ragazzi possono ... Leggi su newscronaca.myblog

