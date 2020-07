Katia Ricciarelli angosciata chiede scusa a Io e Te dopo avere risposto a una lettera (Foto) (Di mercoledì 29 luglio 2020) Non è stato un momento facile oggi per Katia Ricciarelli rispondere a Io e Te alla seconda lettera della puntata (Foto). Ogni giorno è pronta ad aprire le lettere con Pierluigi Diaco, non vuole mai sapere prima il contenuto ma la domanda di aiuto di oggi le ha fatto male. Una lettera che ha riportato Katia Ricciarelli indietro negli anni e al suo errore commesso con sua madre. Una giovane donna chiede a Katia come comportarsi, sua madre si è separata dal padre da ormai dieci anni e lei e suo fratello l’hanno sempre spinta ad uscire di casa, invece la mamma ha sempre e solo lavorato e badato a loro. Da un po’ di mesi tutto è cambiato, ha conosciuto un collega di lavoro, ha un compagno, una brava ... Leggi su ultimenotizieflash

LaMarsi : RT @HuertDeAuteuil: Ditemi che non ho capito Ditemi che questo tizio per “complimentare” Katia Ricciarelli non ha detto che potrebbe essere… - beverlytozier3 : RT @Giulia_B: Due cose sulla sparata di D'Agostino riguardo Katia Ricciarelli. Se vuoi sapere come la società vede davvero i rapporti uomo-… - siriusblack_3 : RT @HuertDeAuteuil: Ditemi che non ho capito Ditemi che questo tizio per “complimentare” Katia Ricciarelli non ha detto che potrebbe essere… - awkmeeks : RT @HuertDeAuteuil: Ditemi che non ho capito Ditemi che questo tizio per “complimentare” Katia Ricciarelli non ha detto che potrebbe essere… - eugeniogaltieri : RT @dondibea: Dagostino: 'L'eros di Katia Ricciarelli... lei verrà stuprata anche a 90 anni'. Diaco: 'E ora la sigla' #ioete https://t.co… -

