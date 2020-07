Kathy Jacobs modella per «Sports Illustrated Swimsuit Issue» a 56 anni (Di mercoledì 29 luglio 2020) Lo scrive nella bio di Instagram, Kathy Jacobs, che «la bellezza non ha limiti d'età o di altezza» e, guardando i suoi scatti, non si può che concordare con lei. La modella, 56 anni dichiarati e (a dir poco) splendidamente portati, svela subito anche la sua altezza, 1,61 perché, come dice ancora sui social, «due cose non si possono cambiare, l'età e l'altezza». Sarà forse questa consapevolezza a conferire particolare bellezza a Kathy Jacobs, raggiante anche per il traguardo appena raggiunto, cioè essere nello Sports Illustrated Swimsuit Issue di quest'anno, per la seconda volta consecutiva. La rivista Sports ... Leggi su gqitalia

Labellapassante : RT @__EthelByrond__: Amore, tempo 3 anni e ti faccio fare un figurone con gli amisci al BAR! - __EthelByrond__ : Amore, tempo 3 anni e ti faccio fare un figurone con gli amisci al BAR! - berenicegalatea : RT @IosonoScala: Questa #donna si chiama Kathy Jacobs... Alta 1,56 età 56 ANNI!... (Si avete letto bene...) Una bellezza, che tiene testa… - IosonoScala : Questa #donna si chiama Kathy Jacobs... Alta 1,56 età 56 ANNI!... (Si avete letto bene...) Una bellezza, che tiene… - ANSA_Lifestyle : È Kathy Jacobs, californiana di 56 anni e alta “solo” un metro e 60, la modella scelta da @SInow per il #Swimsuite… -

Ultime Notizie dalla rete : Kathy Jacobs Kathy Jacobs, a 56 anni posa in bikini per Sports Illustrated: “L’età è solo un numero” Donna Fanpage Sports Illustrated, in copertina una modella "Over 50"

Il suo profilo Instagram si chiama "AgeIsBeauty" – "L'età è bellezza" – e forse anche per questo Kathy Jacobs è stata scelta dal celebre magazine 'Sports Illustrated' per il suo Swimsuit Issue, il num ...

Sport Illustrated, tra le modelle del ‘numero dei bikini’ una over 50: ecco chi è Kathy Jacobs

È il numero di Sports Illustrated che ‘ingolosisce’ le più famose modelle e le attrici o cantanti di tutto il mondo: tutte ambiscono a una pagina nello “Swimsuit Issue“, storicamente dedicato ai costu ...

Il suo profilo Instagram si chiama "AgeIsBeauty" – "L'età è bellezza" – e forse anche per questo Kathy Jacobs è stata scelta dal celebre magazine 'Sports Illustrated' per il suo Swimsuit Issue, il num ...È il numero di Sports Illustrated che ‘ingolosisce’ le più famose modelle e le attrici o cantanti di tutto il mondo: tutte ambiscono a una pagina nello “Swimsuit Issue“, storicamente dedicato ai costu ...