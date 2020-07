Juventus, Ronaldo non bada a spese: breve vacanza in Liguria su uno yacht da 12 milioni di euro (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il campionato non è ancora finito, men che meno la stagione agonistica, considerando le Coppe europee inserite nel mese di agosto, ma Cristiano Ronaldo ha trovato il tempo per godersi una piccola vacanza. Valerio Pennicino/Getty ImagesSubito dopo la vittoria contro la Samp che ha dato aritmeticamente il titolo alla Juventus, il portoghese ha raggiunto la sua famiglia sul nuovo yacht da 12 milioni, partito qualche giorno fa dalla Versilia e dotato di ogni comfort possibile e immaginabile. Dopo aver fatto un salto alle Cinque Terre e nella zona di Ponente Ligure, l’imbarcazione di CR7 con Georgina e i quattro figli a bordo ha raggiunto Celle, dove Ronaldo li ha poi raggiunti per trascorrere qualche ora di relax con loro. Una piccola e ... Leggi su sportfair

