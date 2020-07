Juventus, Paratici fa luce sulle condizioni di Dybala: “situazione day by day, averlo contro il Lione è fondamentale” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Archiviato il discorso scudetto, la Juventus è pronta a concentrarsi sull’obiettivo Champions League. Il grande interrogativo che accompagnerà il percorso di avvicinamento alla sfida contro il Lione sarà la presenza di Paulo Dybala, uscito per infortunio contro la Sampdoria. Fabio Paratici, ds della Juventus, è intervenuto così ai microfoni di DAZN commentando le attuali condizioni del fuoriclasse sudamericano: “il ragazzo va valutato giorno per giorno, la nostra speranza è di averlo per quella che sarà una partita fondamentale“.L'articolo Juventus, Paratici fa luce sulle ... Leggi su sportfair

