Juventus, Paratici: “Dybala? Situazione da valutare giorno dopo giorno” (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Come sta Dybala? La Situazione va valutata giorno dopo giorno. Ha un piccolo fastidio muscolare e bisogna vedere come si evolverà“. Lo ha dichiarato il ds della Juventus Fabio Paratici in merito all’infortunio rimediato da Paulo Dybala. “Il futuro di Sarri? Una partita non può cambiare le valutazioni che si fanno in 13-14 mesi, perché stiamo affrontando di fila una stagione e mezzo – ha aggiunto Paratici ai microfoni di Dazn -. Ora rimaniamo concentrati sul campionato e poi sulla Champions League“. Leggi su sportface

