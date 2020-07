Juventus, Dybala vuole esserci contro il Lione e fa sperare i tifosi: “Recovering” (FOTO) (Di mercoledì 29 luglio 2020) Prosegue il recupero di Paulo Dybala, attaccante della Juventus uscito nel primo tempo del match contro la Sampdoria per un problema fisico, che punta ad esserci contro il Lione. L’argentino ha infatti già chiuso la sua stagione 2019/2020 di Serie A, ma vuole assolutamente essere presente per l’impegno di Champions League, che vedrà i bianconeri ospitare all’Allianz Stadium il Lione di Rudi Garcia. Le possibilità che il talento di Laguna Larga ce la faccia non sono altissime, ma il post pubblicato sui social dalla “Joya” fa sperare i tifosi. “Recovering” ha scritto Dybala nella descrizione che accompagna la FOTO. Di seguito ... Leggi su sportface

