Juventus, c’è l’accordo con Milik. Il Napoli prende posizione (Di mercoledì 29 luglio 2020) In casa Juventus è già arrivato il momento di trarre un primo bilancio della stagione, analizzando la situazione e valutando gli eventuali esuberi. In attacco potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione, con tante cessioni e vari volti nuovi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il grande obiettivo della Vecchia Signora sarebbe il polacco Arkadiusz Milik. L'attaccante è vicino a lasciare il Napoli, in cui non è titolare inamovibile. Così la cessione alla Juventus non sembra un'utopia.caption id="attachment 781651" align="alignnone" width="1024" Getty Images/captionposizioneIl Napoli, però, ha un suo piano. Gli azzurri vorrebbero cedere Milik solamente alle loro condizioni. Si parla di una base di 50 milioni di euro. la ... Leggi su itasportpress

JuventusFCYouth : #Under23 | La Coppa Italia Serie C è allo #JuventusMuseum! ???????? Coccolo, Muratore e Zanimacchia hanno consegnato i… - JuventusTV : ?? SIAMO LIVE ?? Viviamo insieme il post-partita di #JuveLazio! Con noi c'è Sandro #Campagna, CT del Settebello!!… - JuventusTV : ?? SIAMO LIVE ?? Verso #JuveSamp ?? Con noi c'è Moreno #Torricelli ?? QUI ? - StraNotizie : Juventus, tanti Under 23 in campo, ma Ronaldo c'è: obiettivo Immobile - Fyx3nty : RT @tizianorosadoni: @Fabio5s @marifcinter Ben Johnson in realtà fu trovato positivo alle analisi ed alle successive controanalisi. La sent… -

