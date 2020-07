Juventus, Caronni: “La dirigenza ha già comunicato a Sarri che non sarà più l’allenatore” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Avventura finita al di là di ciò che accadrà in Champions. È questo quanto rivelato da Matteo Caronni in diretta a ‘Top Calcio 24’ in merito alla situazione di Maurizio Sarri alla Juventus. “La dirigenza bianconera ha già comunicato alla squadra che Sarri non sarà l’allenatore la prossima stagione. Ormai i calciatori non lo possono più vedere. Peraltro nel suo contratto c’è una clausola per recedere dal contratto a 6 milioni di euro – ha spiegato Caronni -. Chi al suo posto? Non credo che ci sia il tempo per andare a trattare con un top allenatore come Guardiola o Zidane, quindi penso che si potrebbe virare su uno tra Simone Inzaghi e Spalletti. Attenzione però anche a ... Leggi su sportface

