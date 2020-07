Juventus campione d’Italia, Tardelli si schiera e critica Moratti: “38 scudetti? Basta attacchi al club. La storia…” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Proseguono le polemiche nate dopo la vittoria della Juventus del nono scudetto consecutivo. Non si spengono i riflettori sulle parole di Massimo Moratti che, nei giorni scorsi, aveva etichettato come "distratti" i vertici del club bianconero che dopo avere conquistato il nono titolo di fila avevano esposto il numero 38 fuori l'Alliaz Stadium. Una vicenda ripresa anche negli studi Rai dove, ieri sera, Marco Tardelli ha preso una netta posizione criticando aspramente le parole dell'ex numero uno dell'Inter.“Quella di Moratti una bella critica? Sì, una bella critica. Ma io credo che bisognerebbe smettere con queste critiche. La Juventus ha vinto quello che ha vinto sul campo. Ho visto questo 38 ma metterli o non ... Leggi su mediagol

