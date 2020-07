Juventus, ampio turnover contro il Cagliari: tanti big nemmeno convocati (Di mercoledì 29 luglio 2020) La Juventus ha già vinto matematicamente lo scudetto, il club bianconero si prepara per le prossime due giornate, la prima contro il Cagliari. Il tecnico Maurizio Sarri ha deciso per un ampio turnover, tanti big sono rimasti a casa. Non saranno a Cagliari Chiellini, Ramsey, de Ligt, Danilo, De Sciglio, Khedira, Douglas Costa, Dybala più lo squalificato Rabiot. Presente invece Cristiano Ronaldo che partirà dal primo minuto, l’obiettivo del portoghese è lottare fino alla fine per la classifica marcatori. Ecco la lista dei convocati: Szczesny, Buffon, Pinsoglio; Alex Sandro, Bonucci, Rugani, Demiral, Coccolo, Wesley, Frabotta; Pjanic, Matuidi, Bentancur, Muratore, Peeters; Ronaldo, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi, ... Leggi su calcioweb.eu

QUesta sera a Cagliari sarà poco più di un'amichevole per la Juventus di Sarri, ormai campione d'Italia e totalmente proiettata al ritorno in Champions League contro il Lione. E le convocazioni di Mau ...

