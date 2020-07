Juve sazia, Cagliari cinico e spietato. Il baby Gagliano e Simeone affossano i campioni d'Italia (Di mercoledì 29 luglio 2020) La Juventus arriva a Cagliari dopo la sbornia della vittoria per il nono Scudetto consecutivo. Ieri Cristiano Ronaldo, ad esempio, si trovava in Liguria con un super yacht insieme alla sua Georgina e sono stati tanti i non convocati: De Ligt, Ramsey, Chiellini, De Sciglio, Khedira, Rabiot squalificato, Danilo, Dybala, Douglas Costa. Presenti i giovani Coccolo, Wesley e Frabotta, i centrocampisti Muratore e Peeters e gli attaccanti Oliveri, Vrioni e Zanimacchia. Sarri ha mandato in campo i suoi... Leggi su 90min

CataVinc : @andrea_pecchia Guarda che la juve ce l'abbiamo all'ultima giornata, è meglio affrontarla già sazia - Tvottiano : @famigliasimpson @napoliforever89 @ematr_86 @enrick81 @tw_fyvry @OltreTv @misterf_tweets @Gio79803890 @ZeusMega… - alexXx_96_ : Che circo siamo cristo santo. Senza progetto. Questi qui rinnovano per le partite dopo il lockdown dove abbiamo vin… -

A voi che da 3000 giorni siete dietro rincorrendo un sorpasso impossibile. A voi che da 3000 giorni non vi siete stancati di stare in vetta e che non siete mai sazi di vittorie. (Tutto Juve) STRANA JU ...

SuperGigi Buffon: il primo a vincere 10 scudetti

Record su record per il carrarino che, però, non dimentica: "Avevo un obiettivo: arrivare ai 10 scudetti, visto che 2 me li hanno scippati". Numero 1, anche se ora sfoggia con fierezza il 77. Gianluig ...

