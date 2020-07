Justice League: perché la tuta nera di Superman è diversa da quella dei fumetti? (Di mercoledì 29 luglio 2020) Svelate le differenze tra la versione della tuta nera di Superman che compare nei fumetti e quella che vedremo nella versione di Justice League di Zack Snyder. La tuta nera indossata da Superman in Justice League di Zack Snyder sarà diversa da quella dei fumetti DC per motivi fisici e simbolici, come ha anticipato lo stesso regista. Zack Snyder ha anticipato l'incontro tra Superman con la tuta nera e Alfred in una clip dello Snyder Cut, che approderà su HBO Max nel 2021, svelando i primi dettagli della sua versione. Snyder, ospite del JusticeCon, ha ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Justice League: i supereroi DC in stile Cenacolo di Leonardo Da Vinci in una fan art… - il_bosone : Un approfondimento sul '#Canon' per affrontare la #SnyderCut in serenità. Articolo del nostro QuinnMallory… - zeropoesie : Justice League Snyder Cut: ecco tutti i dettagli svelati da Zack Snyder - HenryCavill_Ita : RT @cinefilosit: Justice League: non è stato Zack Snyder a scegliere Joss Whedon #ILoveCinefilos - cinefilosit : Justice League: non è stato Zack Snyder a scegliere Joss Whedon #ILoveCinefilos -