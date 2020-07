Juric: «Il Genoa ha significato tanto per me. Faremo una grande partita» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Juric ha parlato al termine della gara con la Spal ai microfoni di Dazn, per lui grande soddisfazione ed ora l’obiettivo ottavo posto Juric ha parlato al termine della gara con la Spal ai microfoni di Dazn, per lui grande soddisfazione ed ora l’obiettivo ottavo posto. Juric- «partita con il Genoa? Io penso al Verona e vogliamo fare una grande partita. Per me arrivare davanti al Sassuolo sarebbe come vincere lo scudetto. Anche contro il Genoa vogliamo fare il nostro calcio. Stiamo già lavorando ai sostituti. Partiremo da zero, ma abbiamo un’idea di calcio che vogliamo mandare avanti. Abbiamo potenziato lo scouting. Non sarà facile ripetersi, ma l’idea è riproporre lo ... Leggi su calcionews24

TuttoMercatoWeb : Juric arbitro-salvezza per il Genoa: 'Vogliamo fare una grande gara. Il resto non mi interessa' - Il_Nobile : RT @Hellas1903it: Juric: “Salvezza del Genoa? A me interessa il Verona, andremo là per vincere” - Davide_kun85 : RT @TuttoMercatoWeb: Juric arbitro-salvezza per il Genoa: 'Vogliamo fare una grande gara. Il resto non mi interessa' - sportli26181512 : Juric: 'Con il Genoa sarà emozionante, ma penso al Verona': Il tecnico: 'Siamo cresciuti e vogliamo farlo ancora. S… - GabVin81 : Quanto è falso Juric... 'Voglio vincere'... ma camina va... #Juric #Genoa #Lecce #Verona #SkySport -