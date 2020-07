Johnny Depp, “la sua carriera è distrutta” (Di mercoledì 29 luglio 2020) La carriera di Johnny Depp “è distrutta”. Lo pensano i legali della star di Hollywood nelle ore successive alla fine del processo che si è svolto davanti all’Alta Corte di Londra. Dibattimento dove Depp ha portato alla sbarra il tabloid inglese The Sun, reo di averlo appellato “picchiatore di donne”. Sono state settimane ricche di colpi di scena, in cui gli avvocati dell’attore per poterlo difendere al meglio sono comunque dovuti entrare nei dettagli della relazione coniugale con l’ex moglie Amber Heard. Tre settimane in cui sono stati comunicati al mondo i più reconditi retroscena su quello che all’apparenza sembrava uno dei matrimoni tra i divi più belli di Hollywood, ma che invece si è rivelato un incubo fatto di alcol, droghe, ... Leggi su ilfattoquotidiano

