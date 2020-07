Johnny Depp: "Amber Heard è una bugiarda patologica" dice l'avvocato dell'attore (Di mercoledì 29 luglio 2020) Alla fine della causa contro The Sun, l'avvocato di Johnny Depp dice che è Amber Heard è 'bugiarda compulsiva' e che l'attore dei Pirati dei Caraibi 'Non ha mai picchiato una donna in vita sua'. Johnny Depp "non ha mai picchiato una donna in vita sua" ed è lui la vittima di Amber Heard, una bugiarda compulsiva, non il contrario. Lo ha affermato l'avvocato di Johnny Depp a conclusione della causa per diffamazione tra l'attore e il periodico The Sun che ha visto coinvolta anche la sua ex moglie e ... Leggi su movieplayer

