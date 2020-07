Jasmine Carrisi: "Papà Al Bano e mamma Loredana? Genitori serveri" (Di mercoledì 29 luglio 2020) Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, al debutto nel mondo discografico con il singolo 'Ego', al settimanale 'Novella 2000', in edicola questa settimana, ha raccontato il tipo di rapporto con due Genitori che l'hanno sempre sostenuta nelle varie scelte di vita: 29 luglio 2020 15:50. Leggi su blogo

HqCelebpics2k9 : JASMINE CARRISI and SOFIA STABIL in Bikini in Sardinia 07/24/2020 - HqCelebpics2k9 : JASMINE CARRISI and SOFIA STABIL in Bikini in Sardinia 07/24/2020 - HqCelebpics2k9 : JASMINE CARRISI and SOFIA STABIL in Bikini in Sardinia 07/24/2020 - luvClebs : Jasmine Carrisi – In a bikini in Sardinia with Sofia Stabil - infoitcultura : Al Bano Carrisi, le parole che sorprendono sulla figlia Jasmine: 'Sarei solo un cretino' -