Italgas: metano arriva in Sardegna, da lunedì in esercizio primo tratto di rete (2) (Di mercoledì 29 luglio 2020) (Adnkronos) - Alghero fa parte, insieme a Olmedo, del Bacino 6 per il quale sono 97 i chilometri di rete previsti in progetto, 63 dei quali già realizzati conformemente ai piani di Italgas di costruire sull'isola reti “native digitali”, cioè dotate di sensoristica integrata, controllo da remoto e applicazioni proprietarie sviluppate nella Digital Factory Italgas, nonché della predisposizione per l'installazione della fibra ottica al servizio delle reti Italgas e degli operatori del settore delle telecomunicazioni. Per quanto riguarda le conversioni da Gpl a metano, il piano operativo prevede il completamento delle attività entro il 2020 per i Comuni di Putifigari (Bacino 7), Berchidda, Ittireddu, Tula, Ozieri (Bacino 9), Cardedu, Esclalaplano, Urzulei (Bacino 22); ... Leggi su liberoquotidiano

