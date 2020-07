ISTAT, 1/3 DELLE IMPRESE A RISCHIO – 500.000 POSTI PERSI (Di mercoledì 29 luglio 2020) Questa foto rappresenta il dato ISTAT circa le IMPRESE a RISCHIO chiusura e il calo dell'occupazione. Leggi su periodicodaily

istat_it : ?? #Infografica su Commercio estero e attività internazionali delle #imprese Per saperne di più: ??… - Agenzia_Ansa : #Istat 500mila posti persi, un terzo delle imprese a rischio #ANSA - riventheripper : @StalkerSaraiTu no testina di cazzo, non lo dico io, lo dicono i numeri e non quelli inventati da te. E sei un pove… - lorenzhaus : RT @autocostruttore: Istat: il 39% delle imprese a rischio chiusura entro l'anno - appointedluke : secondo l'istat oltre la metà delle donne in età 14-59 anni ha subito almeno una molestia sessuale, un ricatto sess… -