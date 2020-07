'Io amico dei Casamonica', arrestato estorsore (Di mercoledì 29 luglio 2020) TORINO, 29 LUG - Vantava di essere vicino al clan Spada e amico dei Casamonica Danilo Urraso, 43 anni, arrestato dai carabinieri del Comando provinciale di Torino per estorsione. Da oltre due anni ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

WeCinema : 'Che succede amico?' Buon compleanno a #BugsBunny! Il #27luglio 1940 il coniglio furbo e dalle lunghe orecchie ride… - fattoquotidiano : Non c’è solo la Regione Lombardia. Anche il Comune di Milano, retto dal centrosinistra di Giuseppe Sala, ha dato un… - FMCastaldo : Adesso è fondamentale investire su quei settori a più alto moltiplicatore e guardare al futuro. Parliamo di transiz… - In_Segno_ : @_CarlaQ_ Fai bene perché anche se avete già dei gatti, un gattino di cui prendersi cura sarà per lei un amico che… - TortoricAurelio : RT @worldernest: @davidealgebris Ieri sera avevo a cena un amico insegnante in Germania. Quando gli ho raccontato dei banchi a rotelle non… -