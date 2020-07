“Io 7mila euro li guadagno in una settimana”: Rocco Casalino si difende così (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma, 29 lug – “Lo sai in quanto li guadagno 7mila euro? In una settimana“. Così Rocco Casalino ha risposto a Giuseppe China de La Verità, quotidiano che ha scoperchiato un vaso di Pandora generatore di grossi grattacapi anche per il governo. Il giornalista gli aveva chiesto lumi riguardo a un bonifico inviato al fidanzato cubano (ormai, pare, ex fidanzato) per una presunta operazione su una piattaforma di trading online. Una replica che trasuda arroganza e che non dimostra proprio nulla su una questione assai spinosa. La segnalazione all’antiriciclaggio nei confronti di José Carlos Alvarez Aguila, compagno dell’ex concorrente del Grande Fratello, resta lì. Quei 150mila euro che il 30enne cubano avrebbe movimentato e usato in ... Leggi su ilprimatonazionale

