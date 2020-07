Intesa Sanpaolo conquista Ubi: ecco i prossimi passi verso l’incorporazione (Di mercoledì 29 luglio 2020) Maggiore sarà l'adesione finale degli azionisti Ubi, più fluida sarà l’operazione di incorporazione di Ubi, e la conseguente generazione delle sinergie Leggi su ilsole24ore

marcoleofrigio : RT @StartMagNews: Successo per l’Opas di Intesa Sanpaolo su Ubi Banca. Chi ha vinto, chi ha perso e che cosa cambia ora. L'articolo del dir… - natipanchie : Ubi diventa di Intesa Sanpaolo: le adesioni all’Ops volano al 75,7% - infoiteconomia : Ubi, oggi termina l’opas di Intesa Sanpaolo. A dicembre le filiali a Bper - mrispoli1 : Intesa Sanpaolo conquista Ubi: ecco i prossimi passi verso l’incorporazione - finanza_online : RT @lauranaka: Carlo Messina vince ancora, con la capitolazione dei soci storici #UBI entra in galassia #IntesaSanpaolo Stravolta intanto… -

Il goal decisivo è arrivato al 90simo e, a questo punto, i tempi supplementari serviranno solo per consolidare una vittoria che non si annunciava per nulla facile. Ieri l'Opas lanciata da Intesa Sanpa ...Successo per l’Opas di Intesa Sanpaolo su Ubi Banca. Chi ha vinto, chi ha perso e che cosa cambia ora. Intesa Sanpaolo agguanta Ubi. Intesa Sanpaolo conquista Ubi Banca con due giorni di anticipo (anc ...