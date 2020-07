Intesa ha espugnato Ubi Banca: superato il 71% del capitale. Cede di schianto la trincea dell’istituto bergamasco. Nasce uno degli istituti bancari più forti d’Europa (Di mercoledì 29 luglio 2020) Banca Intesa Sanpaolo ha vinto una partita che non doveva essere così difficile. Dopo una strenua resistenza del management di Ubi Banca, ieri l’offerta pubblica di acquisto e scambio (Opas) lanciata sull’istituto di Bergamo ha superato di slancio sia la soglia minima del 50% del capitale più un’azione, che quella “strategica” dei due terzi della base azionaria, necessaria per controllare l’assemblea straordinaria e proCedere alla prevista fusione. Le adesioni sono balzate infatti al 71,908% del capitale dal 43,481% di lunedì, con un incremento di oltre 28 punti. Nel dettaglio, ieri sono state consegnate 325,2 milioni di titoli, che portano il totale a 822,63 milioni. E non è finita, perchè se ieri ... Leggi su lanotiziagiornale

Ultime Notizie dalla rete : Intesa espugnato Dalla dea Atena alla Vergine Maria, i segreti dell'arte aquilana Il Capoluogo