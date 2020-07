Inter-Napoli, Meret 50 presenze: 'Champions col Barcellona? Ci credo' (Di mercoledì 29 luglio 2020) Le sue prime 50 gare col Napoli avrebbe voluto festeggiarle in altro modo. Invece Alex Meret nonostante una buona prova e una parata strepitosa su Brozovic si è ritrovato due volte a raccogliere il ... Leggi su gazzetta

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ??? le parole di @stefanosensi12 ?? i gol più belli nella storia di #InterNapoli ? E un qui… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Ora facciamo altri tre punti a Bergamo, poi penseremo all'Europa League' ??? L'analisi di Sami… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Il Napoli ha sempre infastidito chi ha poi vinto lo Scudetto, hanno una buonissima rosa' Le p… - ALTAMIRANA2 : RT @MundoNapoli: Serie A, classifica: Inter 2a, Napoli solitario al settimo posto - AvarelloValerio : RT @francescoceccot: Dopo la vittoria dell'inter sul napoli a Cagliari per la Juve sarà decisiva, la scelta di scendere in campo o non pres… -