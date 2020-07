Inter, Lautaro Martinez: “Secondo posto un obiettivo, a Bergamo al top. Dopo la sfida del ‘Ferraris’…” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Lautaro Martinez torna al gol e allontana i rumors di mercato che lo vedevano ormai prossimo all'addio ai nerazzurri.Intervenuto ai microfoni di "InterTV" l'attaccante argentino si è soffermato sul successo maturato dalla sua squadra contro il Napoli. Vittoria che consentirà ai nerazzurri di poter chiudere il campionato al secondo posto in classifica. Un obiettivo che passerà inevitabilmente dall'ultima sfida di campionato contro l'Atalanta, in programma sabato prossimo alle 20:45. Durante l'Intervista il 'Toro', autore di una delle due rete del 'San Paolo', ha analizzato il prossimo impegno che attenderà la sua squadra sottolineando l'importanza della prossima gara.“In settimana abbiamo parlato Dopo la ... Leggi su mediagol

Inter : ???? | TOROOOOOOOOOOOOOOO!!! 74' - Rete spettacolare di #Lautaro: grande azione personale e destro dalla distanza ch… - Inter : A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 2 Godin, 10 Lautaro, 11 Moses, 13 Ranocchia, 15 Young, 24 Eriksen, 30 Espos… - OptaPaolo : 4 - Lautaro #Martínez ha realizzato quattro gol da fuori area in questo campionato, l'ultimo giocatore dell'#Inter… - sportli26181512 : Inter, da Messi sul Duomo al gol di Lautaro: La risposta alla proiezione di Suning della sagoma di Messi sul Duomo… - Mediagol : #Inter, #LautaroMartinez: “Secondo posto un obiettivo, a Bergamo al top. Dopo la sfida del ‘Ferraris’…” -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Lautaro

Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Napoli. Borja Valero preferito a Eriksen sulla trequarti, mentre a centrocampo si rivede Barella dopo aver scontato la squalifica. Davanti la coppia Lukaku- ...Ma per la sfida-spareggio per il secondo posto con l’Atalanta e soprattutto in chiave Europa League, serve il miglior Toro per rendere l’Inter davvero competitiva. Tante opzioni Un attacco ...