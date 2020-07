Inter, il Tottenham pensa a Perisic (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il Tottenham starebbe pensando a Ivan Perisic. Secondo quanto riporta Goal, Josè Mourinho avrebbe indicato il calciatore croato come rinforzo per gli Spurs. Il tecnico portoghese, infatti, aveva tentato di prenderlo anche ai tempi del Manchester United. Il 31enne è in prestito al Bayern Monaco che ha un’opzione sul riscatto di 20 milioni di euro, cifra però ritenuta troppo elevata dai bavaresi. Leggi su sportface

La vittoria sul Ludogorets ha portato l'Inter agli ottavi di UEFA Europa League per la quarta volta. Tuttavia, i nerazzurri non li hanno mai superati, cadendo contro il Tottenham nel 2012/13 (dts ...

Viola, un altro colpo ‘alla Ribery’: caccia a Vertonghen

Commisso studia un altro grande parametro zero da regalare ai tifosi viola e punta a diventare il terzo incomodo tra Roma e Inter nella corsa a Vertonghen. Il centralone belga non ha intenzione di ...

