Inter, il Manchester United continua a fare muro per Sanchez: la strategia dei nerazzurri per sbloccare l'affare (Di mercoledì 29 luglio 2020) Prosegue a distanza di giorni la trattativa tra l'Inter e il Manchester United per il trasferimento a titolo definitivo del cileno Alexis Sanchez in nerazzurro in vista del prossimo anno ma soprattutto del finale della stagione attuale. I Red Devils pochi giorni fa hanno informato i nerazzurri circa la loro intenzione di non voler estendere il prestito dell'attaccante oltre il termine del campionato di Serie A: se l'Inter vorrà avere il cileno a sua disposizione in vista della final-eight di... Leggi su 90min

