Inter, il Barcellona torna alla carica per Lautaro Martinez: i blaugrana però chiedono un corposo sconto (Di mercoledì 29 luglio 2020) Spezzato nel match con il Napoli il digiuno di gol che durava da quattro partite, Lautaro Martinez è tornato prepotentemente al centro del mercato, con il Barcellona che è tornato alla carica per l’attaccante dell’Inter. Alex Caparros/Getty ImagesSecondo quanto riferito dal Mundo Deportivo, giornale catalano vicino alla società blaugrana, l’argentino è ancora il primo obiettivo della lista di Bartomeu, che intende però inserire nell’operazione alcune contropartite per abbassare l’esborso economico. Una richiesta che al momento non scalda l’Inter, che già nelle scorse settimane aveva avvertito il ... Leggi su sportfair

