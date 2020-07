INPS – Bankitalia, Cig Covid utilizzata da oltre la metà delle imprese (Di mercoledì 29 luglio 2020) (Teleborsa) – In piena pandemia, nei mesi di marzo e aprile, oltre la metà delle imprese italiane ha fatto ricorso alla Cig-Covid interessando, complessivamente, quasi il 40% dei dipendenti del settore privato. Questi i dati che emergono dallo studio “Le imprese e i lavoratori in cassa integrazione Covid nei mesi di marzo e aprile”, effettuato dalla Direzione Centrale Studi e Ricerche dell’INPS in collaborazione con la Banca d’Italia, sulla base di tutti gli strumenti di integrazione salariale previsti per fronteggiare l’emergenza sanitaria: Cassa integrazione guadagni (Cig) ordinaria, assegni dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale (Fis) e Cig in deroga, sia pagati direttamente ... Leggi su quifinanza

fisco24_info : Metà imprese ha usato la Cig, molte anche senza calo ricavi: Inps-Bankitalia, cassa per 40% dipendenti privati, red… - ansa_economia : Inps-Bankitalia, oltre metà delle imprese ha usato la Cig-Covid. La quota pari al 45% nel Nord Est, al 48% nel Nord… - fisco24_info : Inps-Bankitalia, oltre metà delle imprese ha usato la Cig-Covid: La quota pari al 45% nel Nord Est, al 48% nel Nord… - ItaliaOggi : Inps-Bankitalia: in cig il 40% dei lavoratori nel privato - Agenpress : Inps-Bankitalia. Oltre metà imprese ha usato Cig-Covid, 40% dipendenti settore privato -

Ultime Notizie dalla rete : INPS Bankitalia Inps-Bankitalia, oltre metà delle imprese ha usato la Cig-Covid Agenzia ANSA INPS - Bankitalia, Cig Covid utilizzata da oltre la metà delle imprese

(Teleborsa) - In piena pandemia, nei mesi di marzo e aprile, oltre la metà delle imprese italiane ha fatto ricorso alla Cig-Covid interessando, complessivamente, quasi il 40% dei dipendenti del settor ...

Inps-Bankitalia, oltre metà delle imprese ha usato la Cig-Covid

Nei mesi di marzo e aprile oltre la metà delle imprese italiane ha fatto uso della Cig-Covid. La cassa integrazione ha riguardato quasi il 40% dei dipendenti del settore privato. È quanto emerge dallo ...

(Teleborsa) - In piena pandemia, nei mesi di marzo e aprile, oltre la metà delle imprese italiane ha fatto ricorso alla Cig-Covid interessando, complessivamente, quasi il 40% dei dipendenti del settor ...Nei mesi di marzo e aprile oltre la metà delle imprese italiane ha fatto uso della Cig-Covid. La cassa integrazione ha riguardato quasi il 40% dei dipendenti del settore privato. È quanto emerge dallo ...