Infin-Ibra! Doppietta, assist e leadership, è l’anima del Milan: com’è che ancora il rinnovo non arriva? (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Ibra come stai? Vuoi il cambio?“, “dopo… dopo…“. Dialoghi da bordo campo fra Zlatan Ibrahimovic e Stefano Pioli. Ibra a 38 anni, negli ultimi 20 minuti di una partita già chiusa, giocata nel caldo di luglio, nella quale ha già fatto Doppietta, ha voglia ancora di giocare. “Adesso segno anche il terzo“, dice con la sua solita spavalderia. Terzo gol che non arriva, ma cambia poco. La sua prestazione contro la Sampdoria è assolutamente dominante: segna due gol, fornisce un assist a Calhanoglu, duella ad alta quota, gioca di tacco e poi di punta, con i difensori un po’ le dà e un po’ le prende (le punizioni, mica le botte… nel suo caso). Foto Getty / Paolo RattiniTanto da centravanti boa, quanto da playmaker quando scende ... Leggi su sportfair

