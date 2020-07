Indiscrezione NM, l’Inter si muove per Messi: le ultime (Di mercoledì 29 luglio 2020) Indiscrezione NM, Inter-Messi: i nerazzurri si muovono. Suning al lavoro per il grande colpo. MILANO – Inter-Messi, i nerazzurri sognano il grande colpo. Secondo quanto raccolto da NewsMondo, uno studio legale di Milano avrebbe ricevuto un incarico esplorativo per valutare la fattibilità di portare la Pulce a Milano. Si tratta di un’operazione molto complicata, ma i primi passi Suning li ha mossi con il sogno che potrebbe diventare realtà nelle prossime settimane. E le scommesse sembrano essere dalla parte della dirigenza nerazzurra con le quotazioni di un trasferimento che si sono abbassate. Messi-Inter, le quotazioni si abbassano Un trasferimento di Lionel Messi all’Inter sembra essere visto di buon occhio anche dalla Snai. L’approdo alla corte di ... Leggi su newsmondo

passione_inter : ? SOGNO MESSI? TUTTO FALSO ???? Dal Mundo Deportivo arriva una smentita categorica in merito all'indiscrezione ripor… - infoitsport : Clamorosa indiscrezione Radio Rai: il padre di Messi si trasferirà a Milano per trattare con l'Inter - infoitsport : Clamorosa indiscrezione su Messi: il padre si trasferirà a Milano per trattare con l'Inter - sscalcionapoli1 : Clamorosa indiscrezione su Messi: il padre si trasferirà a Milano per trattare con l'Inter #calciomercato -

