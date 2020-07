Incredibile a Palermo, si laurea a 97 anni: “E ora penso alla magistrale, anche se avrò 99 anni” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Un percorso, un traguardo, un obiettivo che probabilmente gli permetterà di entrare nella storia e nel guinness dei primati come il più anziano neolaureato al mondo. Una laurea da record. Quella che è riuscito ad ottenere Giuseppe Paternò, 97 anni, in Storia e Filosofia all’Università degli Studi di Palermo con votazione di 110 e lode. Spirito di sacrificio, abnegazione e forza di volontà per chi nella sua vita ha sempre fatto altro, continuando, però, a coltivare il sogno della laurea. Una tesi sui luoghi della città: luoghi storici, naturalmente, come palazzo Steri sede del Rettorato universitario (gli e’ stata conferita in dono una riproduzione del palazzo, sede dell’Ateneo). Paterno’, nato il 10 settembre 1923, ha ... Leggi su sportface

Prvnceeeee : RT @Jacobbb_tm: @xDeky_ Allora, per un buon posto io che ci sono stato, vai allo zen di palermo. Bellissimo fra veramente esperienza incred… - Jacobbb_tm : @xDeky_ Allora, per un buon posto io che ci sono stato, vai allo zen di palermo. Bellissimo fra veramente esperienza incredibile. - ILOVEPACALCIO : Il #Palermo vuole il bomber a tutti i costi, ma si scatena un'asta incredibile. Le ultime ?? - Salvo2410libero : ?? BOMBA DI MERCATO INCREDIBILE PER IL PALERMO FC PRESO MARCELO DAL REAL MADRID PER L'INGAGGIO DI UN PANINO CA MEUS… - Mo_Basta : @Franztrane Strano proprio come a Palermo! Certe cose hanno dell’incredibile! -

Ultime Notizie dalla rete : Incredibile Palermo Palermo, incredibile degrado in via Stabile, piazza Sant'Oliva e largo Pasqualino Il Gazzettino di Sicilia In bici da Lublino a Palermo, l'avventura di Pietro Terranova

Arriva in Sicilia stanco, la pelle bruciata dal sole, la barba lunga, qualche ferita su un ginocchio, calze e scarpe annerite dal grasso della catena che gli aveva dato problemi nell’ultimo tratto. S ...

Nuova incredibile fuga di M49, questa volta ha divelto la rete

Trentino, l'orso M49 fugge per la seconda volta: ha divelto la rete della gabbia dove era rinchiuso È fuggito per la seconda volta in un anno l'orso M49: è scappato dal recinto del Centro faunistico d ...

Arriva in Sicilia stanco, la pelle bruciata dal sole, la barba lunga, qualche ferita su un ginocchio, calze e scarpe annerite dal grasso della catena che gli aveva dato problemi nell’ultimo tratto. S ...Trentino, l'orso M49 fugge per la seconda volta: ha divelto la rete della gabbia dove era rinchiuso È fuggito per la seconda volta in un anno l'orso M49: è scappato dal recinto del Centro faunistico d ...