Incidente Vittoria, dopo Eliana muore anche il suo Filippo dopo un giorno di agonia: aveva 20 anni (Di mercoledì 29 luglio 2020) Incidente Vittoria, dopo Eliana muore anche il suo Filippo dopo un giorno di agonia. Non ce l’ha fatta Filippo Calvo, il 20enne che era rimasto coinvolto in un Incidente stradale a bordo del suo scooter a Scoglitti, frazione di Vittoria, insieme alla fidanzata Eliana, 17 anni e deceduta sul colpo. Questa mattina si è spento all’ospedale Cervello di Palermo dove era stato ricoverato. Proclamato nel comune in provincia di Ragusa il lutto cittadino: “Chi ci poteva credere a tutto questo”. Lutto a Vittoria, in provincia di Ragusa, dove ... Leggi su limemagazine.eu

NuovoSud : Vittoria, l'incidente di Scoglitti: è morto anche il giovane fidanzato di Eliana - BerrutiAdriana : Schianto in scooter: Eliana muore sul colpo, il fidanzato Filippo lotta ma si arrende dopo un giorno - CorriereRagusa : AUDIOGIORNALE / Vittoria piange i 2 angeli morti nell'incidente stradale - Ragusa - Corriere di Ragusa - NewSicilia : Immane dolore stamane a #Vittoria in provincia di #Ragusa: è morto il fidanzato di Eliana, deceduta nell’incidente… - gcMC4E : @Rturcato83 @F1 @MotoriNoLimits Secondo me, il suo anno d’oro avrebbe potuto essere quello dopo, senza quell’incide… -