In Svizzera 193 nuovi contagi

La curva torna a salire in maniera preoccupante. Si sfiorano quasi i 200 casi in Svizzera. Sono 193 le persone contagiate nelle ultime 24 ore, ciò che porta il bilancio complessivo a 34’802 casi. Non ...

BERNA - I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore in Svizzera sono 193 . I test effettuati sono 8009, quasi il doppio rispetto a ieri. Da inizio pandemia ad oggi, i casi di coronavirus confermati ...

