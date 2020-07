In Sicilia 18 nuovi casi di coronavirus (Di mercoledì 29 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Stabili i contagi di Covid-19 in Sicilia secondo i dati forniti dal Ministero della Salute. Sono 18 i nuovi positivi: ieri erano stati 19. Così il numero degli attualmente positivi sale a 224. Invariato il numero dei ricoverati con sintomi (29) e dei ricoverati in terapia intensiva (2). In aumento coloro che invece si trovano in isolamento domiciliare (+18), determinando il numero di 193. Non si registrano guariti. (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

