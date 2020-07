In Puglia niente doppia preferenza di genere, Emiliano: “Mia responsabilità politica” (Di mercoledì 29 luglio 2020) BARI – “Mi assumo la responsabilità politica di non essere riuscito a convincere la maggioranza in Consiglio ad approvare la doppia preferenza di genere che è un punto essenziale del nostro programma”. È quanto scrive in un post pubblicato su Facebook il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano dopo la debacle registrata la scorsa notte dall’Aula che non ha adeguato la legge elettorale regionale alla doppia preferenza di genere. Leggi su dire

infoitinterno : Puglia: consiglio regionale, brutta fine. Non approvata la legge sulla doppia preferenza di genere. Niente numero l… - cristianala1 : RT @NoiNotizie: #Puglia: consiglio regionale, brutta fine. Non approvata la legge sulla doppia preferenza di genere. Niente numero legale n… - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - Consiglio Regionale, la vergogna dell’ultimo atto: niente doppia preferenza. Alle 2 di notte… - LaraPolidori : RT @NoiNotizie: #Puglia: consiglio regionale, brutta fine. Non approvata la legge sulla doppia preferenza di genere. Niente numero legale n… - zazoomblog : Puglia: consiglio regionale brutta fine. Non approvata la legge sulla doppia preferenza di genere. Niente numero le… -